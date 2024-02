Polignano, ok alla tassa di soggiorno in vista della stagione estiva. Ecco le tariffe

La Giunta comunale guidata dal sindaco Vito Carrieri con apposita delibera ha confermato anche per questo 2024 le tariffe dell’imposta di soggiorno varate lo scorso anno a Polignano a Mare, prevedendo un gettito pari a 900mila euro.

Lo scorso anno gli introiti per questa tassa sono stati di 800mila euro circa e sono stati tutti utilizzati per il fine per cui la legge prevede la tassa di scopo ovvero per eventi anche per destagionalizzare l’offerta turistica e spettacoli musicali e culturali. Polignano a Mare ha fatto registrare nel 2023 numeri molto alti: 131.245 arrivi e 355.776 presenze. Oltretutto la città di Domenico Modugno è seconda nella particolare classifica dei Comuni che hanno fatto registrare l’incremento maggiore di presenze turistiche nell’ultimo quinquennio preceduta solo da Monopoli e seguita da Gallipoli e Porto Cesareo. Una città sempre in crescendo considerando che già lo scorso anno erano aumentati numericamente arrivi e presenze (quasi il 23% in più rispetto al 2022) ma anche il tasso di internazionalizzazione (+ 10%) con arrivi soprattutto da Usa, Australia e Francia.

Le tariffe



Una trasformazione radicale dei flussi in termini anche qualitativi e non solo quantitativi.

Nonostante questo trend positivo, comunque, l’amministrazione Carrieri non ha voluto ritoccare assolutamente le tariffe dell’imposta di soggiorno. Occorre ricordare che quindi sarà pari a 3 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi 5 stelle, villaggi alberghi 5 stelle, alberghi dimora storica – residenza d’epoca, alberghi centro benessere 5 stelle. Si pagherà invece 2 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi 4, 3 e 2 stelle, motel, villaggi alberghi 4, 3 e 2 stelle, residenze turistico-alberghiere 4, 3 e 2 stelle, alberghi centro benessere 4, 3 e 2 stelle, villaggi turistici 4, 3 e 2 stelle, albergo diffuso, Bed & breakfast, Affittacamere, residenze turistiche e residence, case ed appartamenti per vacanza, case per ferie, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà, immobili utilizzati per le locazioni brevi (come definite dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017) e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate comunque nel territorio del Comune di Polignano a Mare. Infine l’imposta è pari ad un euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi 1 stella, villaggi alberghi 1 stella, residenze turistico-alberghiere 1 stella, aree attrezzate per la sosta temporanea, agriturismi, campeggi e villaggi turistici 1 stella.



L’imposta si applica fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nel Comune di Polignano a Mare. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l’imposta è dovuta cumulativamente per massimo 7 giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento dell’imposta presso la precedente struttura.

