Strade dissestate e degrado. «Per il G7 servono interventi»

Manca poco al grande appuntamento pugliese di giugno, che porterà nella regione i grandi della terra. Fervono i preparativi per il G7 e la macchina organizzativa è già al lavoro. Il vertice mondiale si svolgerà dal 13 al 15 giugno nel Brindisino, a Fasano, nel resort Borgo Egnazia, ma alcuni eventi collaterali pare debbano svolgersi anche in altre città, come Bari, Barletta, Alberobello, e tra queste anche Polignano a Mare.

E proprio in previsione di questa ipotesi che l’opposizione comunale polignanese chiede che la città si prepari a 360 gradi ad accogliere eventualmente l’importante evento mettendo a posto alcune criticità.

«Tutta la Puglia si prepara ad accogliere l’importante vertice del G7, tutti gli occhi del mondo saranno puntati sulla nostra regione – spiega il consigliere comunale Domenico Pellegrini di Noi al Centro – e già da adesso c’è tanta attenzione e curiosità a proposito delle città che ospiteranno gli eventi del G7, compresi quelli collaterali. La macchina organizzativa è già in moto e tutti sono impegnati nei preparativi, con l’obiettivo principale di assicurare un’accoglienza impeccabile, oltre che assicurare il massimo a proposito di misure di sicurezza. Le città pugliesi del resto saranno già affollate da turisti. È noto che un evento collaterale coinvolgerà la nostra cittadina, dove i grandi della terra dovrebbero essere impegnati in una passeggiata tra le balconate del centro storico e una cena di gala alla Grotta Palazzese. A questo punto non possiamo non chiederci cosa farà l’amministrazione Carrieri per far sì che la nostra cittadina si presenti al meglio agli occhi dei grandi della terra. Come si presenterà la nostra città? Le strade sono piene di buche e voragini, i rondò sono a dir poco osceni e pericolosi, l’asfalto è disastrato, il verde pubblico e le aiuole sono abbandonare e incolte, i segnali seminati per le nostre strade sono arrugginiti e scoloriti.

Non vorremmo fare una figuraccia mondiale, cosa farà l’amministrazione Carrieri?».



E a proposito del G7 non ci sono certezze sui vari eventi collaterali al summit. Si sa soltanto che i sette grandi saranno a Borgo Egnazia ma non disdegneranno anche di visitare il territorio. Lo stesso sindaco Carrieri, restando a Polignano a Mare, pare non abbia ancora avuto contatti diretti con gli organizzatori dell’evento. Circola comunque la voce che la foto ufficiale del G7 potrebbe essere scattata ad Alberobello. «Qualora venga confermato questo proposito – sottolinea il sindaco della capitale dei trulli Francesco De Carlo -, la nostra città, l’amministrazione, gli uffici comunali e tutti gli operatori del settore offriranno accoglienza, professionalità e la massima sicurezza per rendere l’esperienza indimenticabile. D’altra parte la città di Alberobello è una destinazione, nel contesto della Valle d’Itria, unica nel suo genere e per questo rappresenta uno scenario ideale per accogliere gli ospiti del G7 e coinvolgerli in iniziative culturali». Infine è ormai certo che i tantissimi giornalisti che seguiranno l’evento (si parla di un numero attorno ai 1500) opereranno all’interno del media center che si sta allestendo all’interno della Fiera del Levante, nel padiglione che solitamente viene utilizzato durante la campionaria per ospitare il salone dell’arredamento. E sempre all’interno dello spazio Fiera si potrebbe anche tenere la conferenza stampa finale del summit tanto che si sta pensando di preparare appositi spazi per far atterrare gli elicotteri delle varie delegazioni.

