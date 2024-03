G7, ipotesi Barletta per l'arrivo dei capi di Stato. A maggio il vertice su filosofia e intelligenza artificiale

Il 23 e il 24 maggio Barletta avrà addosso gli occhi del mondo: il Castello della città della Disfida è pronto ad ospitare il G7 della filosofia e dell'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Cosimo Cannito, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato illustrato il prestigioso appuntamento. L’Italia, dopo cinquant’anni ospiterà a Roma, dal 1 all’8 agosto, la XXV edizione del World Congress of Philosophy, organizzato dalla Federazione Internazionale delle Società Filosofiche di tutto il mondo, sul tema “Across the Boundaries”. In vista dell'evento di agosto, che vedrà la presidenza all’Università degli Studi di Bari, Barletta ospiterà pensatori «dei sette Paesi e - ha spiegato Cannito - altri ospiti, che dialogheranno sul tema dell’intelligenza artificiale e sulla multiculturalità». L'impegno per ospitare un evento di tale portata risale allo scorso anno «da diversi mesi siamo impegnati presso il governo per far svolgere alla nostra città un ruolo nel G7 e questo è andato a buon fine.

Non solo il G7 della filosofia

Grazie a questo evento e ad un altro che comunicheremo a breve la nostra città entrerà nel mondo. Ora dovremo adoperarci per far si che vada tutto per il meglio». Per questo motivo Cannito ha annunciato la volontà di coinvolgere nell'organizzazione anche le opposizioni «dobbiamo farci trovare pronti ad accogliere le tante persone pronte a scoprire le nostre bellezze». Di «grande opportunità per Barletta» ha parlato anche il senatore di Forza Italia Dario Damiani «eventi di questa importanza - ha evidenziato il senatore azzurro - portano miglioramenti permanenti nei luoghi interessati».

L'appuntamento con il G7 della filosofia potrebbe non essere il solo. Nella tarda serata di ieri è emersa una indiscrezione che vedrebbe il Castello di Barletta come luogo scelto per aprire il G7 dei capi di Stato e di Governo in programma a Borgo Egnazia tra il 13 e il 15 giugno prossimi. La data da segnare in rosso sarebbe proprio quella del 13 giugno, si attendono conferme ufficiali.