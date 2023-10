​Bocconi avvelenati e cani morti, è allarme in varie zone della città

Monta la paura tra i possessori di cani a Polignano a Mare per quello che sta accadendo da giorni. Qualche “stupida” mano sta lasciando per strada bocconi avvelenati.

Sono diverse le segnalazioni pervenute anche alle guardie zoofile volontarie del Nogez Bari: «In via Palmiro Togliatti e nei pressi del lungomare Peppino Impastato a Polignano a Mare è stato trovato cibo avvelenato, fusi di pollo – informano dal Nogez -. Purtroppo molti cani sono rimasti intossicati e un cane purtroppo è morto. Il veterinario ha parlato di sospetto avvelenamento. Pertanto consigliamo a tutti i possessori di cani di tenerli a guinzaglio e a prestare molta attenzione a ciò che i cani annusano o mangiano lungo il cammino in passeggiata. In caso di sospetto avvelenamento del proprio o di un animale contattare subito un veterinario. Stiamo indagando in merito. E’ bene ricordare che il codice penale stabilisce la pena con la reclusione da quattro mesi a due anni per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La stupidità e la cattiveria umana purtroppo non hanno limiti».

Sulla vicenda si registra anche l’intervento dell’assessore Priscilla Raguso. «Quello che sta accadendo a Polignano in questi giorni è a dir poco vergognoso – spiega l’assessore -.

Non degno di essere definiti “umani”. È importante che chiunque abbia visto o abbia timore di qualcosa, per questo e per qualsiasi altro fenomeno in paese, denunci la cosa presso le forze dell’ordine che io stessa ho informato dell’accaduto. È fondamentale che chi ha visto, chi ha notato non informi solo la parte politica di un paese, ma denunci presso gli organi competenti, affinché il fenomeno venga registrato nella sede opportuna. Non conosco il profilo di chi sta abbandonando bocconi avvelenati, ma solo un vigliacco può commettere un gesto del genere. Il mio pensiero va a chi sta soffrendo per la perdita del proprio animale per mano altrui. A chi dovrà sopportare questo dolore per tutta la vita. A chi dovrà contenere la rabbia che esplode dentro. Perdere il proprio cane, vedere il proprio cane soffrire è la punizione più dolorosa che un essere umano è costretto a sopportare».



«So che non dovrei dirlo, dato il ruolo che ricopro, ma mi dispiace - si sfoga Raguso - che chi ha commesso questo gesto non potrà mai provare un dolore così grande, perché non ha un cuore, perché non ha idea di quanto sia bella la vita accanto a un cane. Perché non sa che perdere un cane significa perdere».

