Cani (randagi) addestrati per fiutare la xylella fastidiosa

Addestrare, grazie all'esperienza pluriennale di esperti dog trainer, cani randagi ospiti dei canili di Sava e Martina Franca alla ricerca e individuazione del batterio della Xylella fastidiosa nella fase iniziale del contagio della pianta di ulivo. È l'obiettivo del progetto "We search the Xylella with dogs" (Cerchiamo la Xylella con i cani), portato avanti da un partenariato composto da Social point OdV (capofila), il centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia", i comuni di Sava e Martina Franca, e Alpaa (associazione lavoratori produttori alimentari ambientali).

Il progetto

I dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa a Locorotondo.