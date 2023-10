Statale 16, un tir sfonda il guard rail e finisce contro altri due mezzi: panico alla stazione di servizio

Sono tutte da accertare le cause all'origine di un incidente avvenuto questa mattina sulla statale 16 tra Monopoli e Polignano. Tre i mezzi pesanti coinvolti. Il conducente di un autoarticolato che procedeva in direzione nord ha perso il controllo del proprio mezzo sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha sfondato il guard rail e ha terminato la sua corsa contro altri due tir presenti all’interno di un area di servizio Ip. Uno fermo proprio in fase di rifornimento ed un altro parcheggiato poco più avanti.

Il bilancio

Fortuna ha voluto che nessuno dei due conducenti dei tir presenti nella stazione di rifornimento fosse presente nei pressi degli autoarticolati al momento dell’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli che, insieme agli operatori della Croce Rossa, hanno prestato i primi soccorsi all’autista del tir.

Sul posto sono sopraggiunte anche due pattuglie del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Monopoli che hanno provveduto a veicolare il traffico, deviandolo per ragioni di sicurezza all’interno dell’area di servizio e per effettuare i rilievi di rito.