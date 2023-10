Incidente stradale nella notte, un morto e tre feriti gravi

Un morto e tre feriti gravi. Questo il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto nel cuore della notte alle porte di Taranto. Stando alle prime informazioni due auto si sono scontrate sulla statale 7 ter che conduce da Taranto a San Giorgio Jonico. L'impatto è costato la vita ad una donna di 73 anni. Sul posto Polizia,118 e Vigili del Fuoco.

L'incidente

Il gravissimo incidente stradale si è verificato poco dopo l'una di notte nei pressi di un incrocio. A scontrarsi una panda e una seat Altea. Su una viaggiava la vittima con il marito, sull'altro due giovani. La donna, dopo lo schianto, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia, i vigili del Fuoco e il 118. La donna è stata soccorsa e condotta in ospedale. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Anche gli altri tre feriti sono stati condotti all'ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi.