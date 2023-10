Il tiktoker in viaggio in Puglia: «Non venite qui, è pericoloso, la gente ti offre da mangiare». Il video è virale

Era in viaggio in Puglia, il tiktoker "Rob car living" (letteralmente: Rob che vive in auto), e stava pranzando con un panino per strada, quando una signora gli si è avvicinato e gli ha offerto un piatto di pasta. "Così non mangi schifezze", gli ha detto. E' accaduto a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Il tiktoker, un ragazzo che con la propria auto ha deciso di girare l'Italia per scoprire nuovi posti e poi raccontarli sui social, ha postato un video nel quale racconta l'episodio. "Non venite in Puglia, è pericoloso", ha detto scherzando. Ed è subito stato boom di contatti.

In poche ore il video è stato visto da oltre 750mila persone soltanto su TikTok, e ha raggiunto svariate migliaia di like. Tantissimi i commenti da tutto il Sud. Perché l'accoglienza, anche quella turistica, è uno stato d'animo. Come il Sud.