Violenze e maltrattamenti sulla moglie: scatta il divieto di avvicinamento per un 68enne

I poliziotti del commissariato di Monopoli hanno notificato a un 68enne di Polignano a Mare, già denunciato, un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei riguardi della moglie di 58 anni.

Violenze e soprusi

Una vita di vessazioni. Talvolta fisiche, con qualche ceffone, una presa un po' troppo stretta che generava lividi giustificati da una distratta caduta. Più spesso psicologiche, ossia quella violenza impercettibile, esercitata col controllo ossessivo, durante discussioni permeate da insulti che puntano ad azzerare l'autostima e dove il colpevolizzare l'altro, sminuirlo, manipolarlo, diventa il recinto entro cui mantenere "stabile" il rapporto. Per vent'anni i figli hanno sopportato gli abusi che l'imprenditore nel settore della ricettività esercitava sulla donna.

La denuncia e l'allontanamento

I figli, che sin da quando erano minorenni avevano assistito ai maltrattamenti del padre nei confronti della madre, hanno cominciato a vivere il malessere di una relazione malata.

La donna, che fin lì li aveva protetti col silenzio, accettando offese, torti e violenze per non rompere quella sorta di equilibrio costruito tra le mura domestiche, ha compreso che era liberandoli dalla morsa del dolore che li avrebbe realmente difesi e amati. Ha così trovato il coreggio di denunciare. Le violenze, le umiliazioni, i comportamenti aggressivi del 68enne polignanese sono stati ricostruiti in un dossier che i poliziotti monopolitani hanno presentato alla Procura di Bari che ha disposto per il 68enne dalla mano e parole pesanti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto d'avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.