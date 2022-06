Non è rientrata ieri sera a casa, a Maglie, una ragazza di 17 anni e per questo la madre ha avvertito la polizia: le ricerche sono ancora in corso.

Si tratta di una ragazza alta un metro e novanta che vestiva minigonna e camicia a fiori, capelli castano chiari e corporatura normale. L'ipotesi è che si sia trattato di un allontanamento volontario ma le indagini intanto sono state avviate.