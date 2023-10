Paura all'aeroporto di Bari: l'aereo deve atterrare ma la pista è occupata

Momenti di paura questa mattina all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari. Un aereo Ryanair con destinazione Alicante, in Spagna, e fermo al punto di attesa del via libera al decollo, per motivi ancora in corso di accertamento, ha "invaso" la pista mentre un altro volo, stavolta della compagnia Volotea e proveniente da Firenze, si preparava ad atterrare.

La ricostruzione

Quest'ultimo volo, in particolare, si trovava a circa 5 miglia dall'aeroporto (più o meno 9 chilometri) e a 800 metri di altezza quando il Ryanair ha occupato la pista. A quel punto - come conferma Enav - i controllori di volo, attenendosi alle scrupolose procedure previste in questi casi - hanno provveduto a ordinare al Volotea di riprendere quota, gestito il decollo del volo Ryanair e poi seguito l'atterraggio dell'altro velivolo.

L'Ente nazionale dell'assistenza di volo

«Tutto si è svolto in assoluta sicurezza viste le distanze cui si trovavano gli aerei» fanno sapere da Enav.

Ma qualche momento di paura, per chi poco conosce le modalità di gestione del "traffico aereo" comunque c'è stato.