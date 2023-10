Puglia e Sicilia collegate con Hello Fly. Un nuovo volo da Bari a Lampedusa. Da quando

Puglia e Sicilia più vicine dall'estate 2024: la compagnia aerea HelloFly collegherà Bari a Lampedusa con un volo settimanale. La compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, guarda già alla programmazione della prossima stagione estiva 2024 e annuncia una novità importante in occasione della partecipazione alla 60esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini.

A partire dal prossimo mese di giugno, grazie alla sinergia con AST Aeroservizi, HelloFly posizionerà, in collaborazione con il vettore estone Nyxair, un aeromobile ATR 42-500 presso lo scalo di Lampedusa, il più a sud d’Europa.

Le nuove tratte

«Attiveremo tratte interregionali e nazionali, spingendoci fino ad ottobre per la maggior parte di esse – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – L’obiettivo è quello di favorire il lavoro di programmazione sia dei tour operator siciliani consolidati sia di quelli di altre regioni come Puglia ed Umbria che intendono predisporre pacchetti turistici per Lampedusa e le isole Pelagie come novità di prodotto della summer 2024».

I voli

Da giugno ad ottobre saranno due i collegamenti, il giovedì e la domenica, che legheranno Lampedusa allo scalo di Trapani, mentre il sabato sarà il turno dei voli settimanali da e per gli aeroporti di Bari e Perugia.

E ancora, da luglio ai primi di settembre, doppia rotazione il giovedì e la domenica su Comiso.

«L’annuncio del collegamento con Lampedusa, novità assoluta della Summer 2024 – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ottimo segnale in vista della nuova stagione. Una destinazione, mai collegata fino ad ora dalla Puglia, che ritengo incontrerà il favore del mercato pugliese, alla ricerca di mete sempre più accattivanti. Il volo per Lampedusa, che vuole essere anche un segno di attenzione da parte dei pugliesi verso una terra che sta convivendo con un presente fatto anche di difficoltà, è una piccola novità che si inserisce in un quadro ben più grande di collegamenti in linea con il Piano Strategico. Ci auguriamo che questa destinazione possa creare un importante flusso di passeggeri tra due territori che fanno dell’accoglienza e della solidarietà il loro tratto distintivo».