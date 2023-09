Ita riprogramma i voli per Milano Linate ma cambia gli orari: ecco il piano aggiornato

Tornano i voli cancellati da Brindisi e da Bari per Milano Linate. La retromarcia di Ita Airways fa esultare politica e imprenditoria del Salento, da dove nei giorni scorsi si era alzata la levata di scudi per evitare la cancellazione di alcuni collegamenti ritenuti fondamentali anche per motivi economico-lavorativi. Il quadro complessivo, però, cambia almeno in parte. Perché nel nuovo calendario proposto dalla compagnia di bandiera sono mutati gli orari dei collegamenti. Al momento non è stata lanciata comunicazione ufficiale da Ita, ma sarebbe strano il contrario. C’è la possibilità, però, di prenotare i voli per novembre. E dal pannello sul portale web dell’azienda è possibile capire quali saranno i nuovi orari a partire dalla seconda metà di novembre. Se al momento si viaggia, con partenza da Brindisi, alle 6.10, alle 14.35 e alle 18.35. Con la variante, in alcuni giorni, dell’ultimo collegamento alle 19.10. Discorso diverso da novembre in poi: invariato il volo delle 6.10, quello che consente di essere in città - anche grazie alla nuova linea metro - già per le 8 e che viaggia spesso con pochi posti vuoti, soprattutto durante l’inverno. Cambia, invece, l’orario del secondo collegamento: si parte alle 13.05 e non più alle 14.35 (durante la settimana talvolta veniva schedulato alle 14.45). E il terzo volo, invece, è programmato per le 17.05, in anticipo di circa un’ora e mezzo rispetto a quanto avveniva prima. C’è da precisare, però, che probabilmente qualcosa sarebbe comunque cambiata, visto l’arrivo dell’inverno. Le compagnie aeree si regolano su una doppia programmazione: una estiva, legata in particolare ai flussi turistici, e una invernale, modulata su aspetti lavorativi. La novità sostanziale, in ogni caso, riguarda la partenza serale, che viene quindi anticipata alle 17.05.

Gli orari

Da Bari, invece, i collegamenti tornano a essere otto. Il primo alle 6.30 del mattino, l’ultimo alle 21.30, almeno durante la settimana. Nel corso della giornata, poi, è possibile partire da Palese alle 8.30, 11.05, 13.45, 15.35, 18.10, 19.55. In totale i voli da Bari sono otto. E infatti il numero di passeggeri diretti a Linate è piuttosto alto.

Resta, invece, adesso da capire cosa succederà ai collegamenti per Roma.

Ita ha voluto intanto risolvere il caos per Milano, considerando la maggiore distanza in termini chilometrici e di conseguenza un’influenza maggiore di quei voli sul tessuto produttivo ed economico pugliese. Per dirla in termini semplicistici: Roma è più vicina e quindi più facile da raggiungere. Eppure anche questa partita è ancora tutta da giocare. Non è escluso che nelle prossime settimane Ita non ci ripensi e non ripristini anche il terzo volo quotidiano da Brindisi a Roma, quello della metà mattinata. Il numero di passeggeri, però, è comunque minore rispetto a quello delle persone quotidianamente dirette a Milano (senza contare coloro che poi atterrano a Orio al Serio con le compagnie low cost o a Malpensa). Resta, in ogni caso, una priorità per il territorio. Anche considerando che se da Bari a Napoli il viaggio in rotaia sarà garantito dall’Alta Velocità nel giro di tre anni, il Salento resterà comunque escluso da questo piano. E anche chi deciderà di viaggiare in treno, dovrà farlo senza Av/Ac fino a Bari. Senza contare il fatto che per ora non sono previsti interventi legati all’alta velocità sulla dorsale Adriatica. Ergo: da Brindisi e dal Salento si continuerà a spingere affinché i collegamenti aerei siano implementati. La battaglia è dell’intero territorio, tanto che è stata portata avanti da associazioni di categoria, imprese, Confindustria, Camera di Commercio e da schieramenti politici trasversali. Ed è una battaglia destinata ad andare avanti. Non si fermerà ai voli per Milano Linate.