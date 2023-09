Sciopero dei mezzi pubblici rinviato al 9 ottobre, i sindacati: «Non bastano 4 ore». La scelta dopo la precettazione

«Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti». Così in una nota l'Usb, che dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini ha deciso di posticipare lo sciopero del 29 settembre 2023 di 24 ore al 9 ottobre 2023 sempre di 24 ore.

«Per permettere si legge in una nota - a tutti gli autoferrotranvieri di poter scendere in piazza e manifestare il loro dissenso. Una giornata, quella del 9 ottobre 2023, che per tutti gli autoferrotranvieri si trasforma in un grande impegno di mobilitazione per il diritto dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali».