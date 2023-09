Dalla Puglia a Milano Linate: Ita Airways ripristina i voli e fa marcia indietro

«Ita Airways ripristina i voli tra Milano Linate e gli aeroporti di Bari e di Brindisi per la prossima stagione invernale, accogliendo le istanze del territorio pugliese, a conferma dell'interesse per la connettività della Puglia e per la mobilità dei suoi cittadini». Dopo le proteste degli ultimi giorni e l'interrogazione parlamentare del centrodestra pugliese, Ita fa marcia indietro, almeno sulle rotte per Milano Linate. E al contempo viene valutata anche una riproposizione della terza tratta quotidiana da Brindisi a Roma Fiumicino.

La compagnia di bandiera auspica «un supporto da parte di Aeroporti di Puglia e del territorio a sostegno dei propri sforzi operativi».

Ita Airways - prosegue la nota - si augura che la propria presenza sugli scali pugliesi, che garantisce al territorio una estesa connettività grazie alle prosecuzioni su tutto il proprio network dall'hub di Roma Fiumicino, sia adeguatamente valorizzata, evitando discriminazioni rispetto ad altri vettori che beneficiano di politiche di incentivazione a supporto delle proprie operazioni».

La nota dei parlamentari

I parlamentari di centrodestra Mauro D’Attis, Roberto Marti, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano si dicono soddisfatti: «Ce l’abbiamo fatta, anche se è solo l’inizio. Si tratta di un risultato importantissimo per il nostro territorio, ma è il primo: adesso, accogliamo positivamente la conferma di Ita di un’apertura sulla reintroduzione della terza frequenza giornaliera da Brindisi a Roma ed è su questo che lavoreremo. Come abbiamo già proposto, è fondamentale a questo punto fissare quanto prima un incontro con Aeroporti di Puglia e Regione, con il coinvolgimento delle Camere di Commercio dei territori interessati, per trovare una soluzione che tuteli i cittadini, le imprese e il territorio. Per adesso - concludono - non possiamo che essere soddisfatti per aver reso un buon servizio alla nostra Puglia. Avanti così».