Brindisi, la verità del vice presidente Pozzessere: «C'è una trattativa riservata con un socio»

Un altro mese di tempo per conoscere le sorti del calcio brindisino: poi, superati questi trenta giorni, sarà il momento di tirare le somme. Si è svolta questa mattina presso la Sala Catullo dell’Hotel Orientale la conferenza stampa del vicepresidente del Brindisi Damiano Pozzessere. Da un paio di mesi, nonostante non disponga di alcuna quota, è lui l’unico volto del club adriatico ed è proprio dalla sua voce che, infatti, si apprende dell’esistenza di una trattativa privata con imprenditori interessati a rilevare la società. Questa volta, però, non si registra nessuno sbilanciamento e, soprattutto, nessun indizio circa l’identità dei possibili acquirenti. «Questa è una trattativa veramente riservata che avrà bisogno almeno di un altro mese prima di vedere, si spera, una fumata bianca. Non credo sia giusto e rispettoso illudere nessuno, la trattativa è aperta ma non possiamo sbilanciarci in alcun modo.

La posizione di Lorenzo Arigliano

Io sono ottimista, ma se tra un mese non ci saranno novità positive, farò le mie opportune valutazioni. Un campionato di Serie D da solo, probabilmente, sarebbe un carico che non mi prenderei», spiega Pozzessere.

A prendere la parola è anche Lorenzo Arigliano, presente nel pubblico: «Da luglio cerco imprenditori da far avvicinare al Brindisi, ma nessuno si è avvicinato. Un imprenditore ha fatto un’offerta che abbiamo accettato, poi dopo un’ora ha rifiutato, ha abbassato la cifra e noi siamo comunque stati favorevoli. Il penultimo giorno prima della scadenza, poi, ha detto no con la chiara intenzione di metterci in difficoltà. La verità è che abbiamo avuto gente nella stessa società che ci ha remato contro. Per questo motivo, abbiamo deciso di cedere la società gratuitamente».