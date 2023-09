Aerei in ritardo, code e disagi nell'Aeroporto del Salento

Giornata caos nei collegamenti per l'Aeroporto del Salento, a Brindisi, in un periodo caratterizzato da polemiche e iniziative a vari livelli dopo l'annuncio del taglio di due voli di Ita per Roma e Milano. Questo pomeriggio il concomitante ritardo di alcuni voli ha determinato code e affollamenti agli imbarchi e nelle sale d'aspetto.

Le tratte interessate

In particolare, i ritardi hanno riguardato e ancora in parte riguardano i collegamenti con Roma Fiumicino, Verona, Charleroi (Belgio) e Londra. Quest'ultimo collegamento, previsto per le 20,25, è dato in partenza per le 21,52. Confermata invece al momento la partenza del volo per Bologna delle 22,25. Prima di questi, quasi un'ora di ritardo per gli imbarchi con destinazione Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio.

Slittamenti nelle partenze che hanno creato un'eccessiva presenza di viaggiatori.