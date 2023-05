Una ausiliare del traffico compie il suo dovere ma viene aggredita verbalmente e strattonata da un automobilista multato per non aver ottemperato al pagamento del parcheggio a pagamento. E’ avvenuto il 1° maggio a Monopoli ma la notizia è emersa nelle scorse ore quando sui social diversi testimoni dell’accaduto hanno postato quanto accaduto.

I fatti

Proprio qualche giorno fa hanno cominciato ad operare nel centro di Monopoli gli ausiliari del traffico neo assunti dalla Sis srl, la società che si è aggiudicata il servizio di sosta a pagamento. E così lunedì scorso una delle ragazze assunte ha sanzionato una vettura che aveva parcheggiato all’interno delle strisce blu nella centralissima piazza Vittorio Emanuele ma senza esporre lo scontrino dell’effettuato pagamento del parcheggio. Quando il proprietario dell’auto è tornato per riprendere il mezzo, accortosi della multa, ha prima raggiunto l’ausiliare chiedendo a voce alta che gli fosse revocata la sanzione. Al diniego dell’operatrice che ha fatto presente come avesse svolto soltanto il proprio dovere, l’uomo, dal forte accento barese e a detta dei testimoni anche alticcio, ha cominciato ad insultare pesantemente la ragazza arrivando persino a strattonarla con un braccio in quanto la stessa voleva continuare il suo lavoro. Tutto questo alla presenza di tantissimi testimoni e passanti. La situazione stava per degenerare fino a quando una donna, passando in auto con i bambini, non si è accorta della scena ed è scesa per andare in appoggio all’ausiliare in evidente difficoltà contro l’ira dell’uomo che nel frattempo era stato anche fermato da altri passanti che lo hanno convinto ad andare via cosa che, anche se tra mille borbottii, è avvenuta. La ragazza, evidentemente scossa ma che per fortuna non ha subito lesioni, ha comunque continuato il suo lavoro mostrando abnegazione e un gran sangue freddo. Si è comunque riservata di denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine.

I precedenti



Non è la prima volta che un ausiliare del traffico viene coinvolto in episodi simili. Due anni fa un giovane venne colpito perché si ritrovò inconsapevolmente in una rissa. Il fattaccio avvenne nella centralissima via Roma. Un monopolitano, proprietario di un garage, con tanto di passo carrabile, si lamentò con un automobilista, anch’esso di Monopoli, che aveva fermato la sua auto davanti all’ingresso del locale. Tra i due prima volarono parole grosse dopo di che si passò ai fatti. I due uomini cominciarono a darsele di santa ragione. Un ausiliare del traffico, in zona per controllare i mezzi in sosta nelle strisce blu, cercò di dividere i due contendenti ma venne colpito da un calcione ad un fianco e da una gomitata in pieno volto. Solo dopo l’arrivo di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale la situazione tornò alla calma. Sul posto sono giunsero due ambulanze del 118 che soccorsero sul posto le persone coinvolte nella rissa dopo di che, per due di loro, compreso l’ausiliare del traffico, fu necessario il trasporto al “San Giacomo” di Monopoli per ulteriori accertamenti.