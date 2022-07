Schianto contro un muretto a secco: in ospedale tre ragazze che tornavano dalla discoteca

E' di tre ragazze ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba in contrada Cristo delle Zolle a Monopoli.

Per cause tutte da accertare una Peugeot su cui viaggiavano tre giovani ragazze di Potenza in vacanza sul territorio e reduci da una serata in un noto locale della zona è uscita di strada schiantandosi contro i muretti a secco che delimitano la carreggiata. I primi a soccorrere le giovani alcuni altri avventori del locale giunti sul posto poco dopo.

APPROFONDIMENTI BARI Incidente frontale tra due auto: un morto a Bari LA TRAGEDIA Incidente nella notte a Leverano, moto contro auto: morto un 19enne SALVE Incendio nella notte a Salve, a fuoco la casa del vicesindaco Lecci.... GALATONE Montava un paracadute per un evento in piazza a Galatone: schiacciato...

I soccorsi

Allertato il 118 sono arrivate alcune ambulanze che hanno provveduto a trasportare le tre in ospedale. Una è in gravi condizioni. Dall'alcol test è risultato che la conducente si era messa alla guida ubriaca e per questo è stata denunciata. I rilievi di rito sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia del Commissariato di Monopoli.