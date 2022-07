Incidente frontale tra due auto: un morto a Bari

Scontro frontale tra due auto: un morto a Bari.

Un uomo di 70 anni è deceduto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa su via Bruno Bozzi, in uscita dalla città all'altezza di un distributore di benzina. L'uomo, conducente di una delle due auto che si sono scontrate frontalmente, è morto sul colpo. Nello schianto sono rimasti feriti la donna che viaggiava nell'auto della vittima, al posto passeggero, e il conducente dell'altra macchina proveniente dalla direzione opposta. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. I rilievi sono affidati alla Polizia locale di Bari.