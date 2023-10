Gasolio agricolo (a prezzi agevolati) senza averne i requisiti: sequestri e denunce

I finanzieri della tenenza di Margherita di Savoia, nel nord Barese, hanno sequestrato 1.620 litri di gasolio agricolo che, secondo quanto accertato, sarebbe stato «indebitamente utilizzato» sia dal responsabile del deposito in cui il carburante è stato trovato, sia dagli acquirenti alcuni dei quali non avrebbero avuto i requisiti per acquistarlo.

I dettagli

Complessivamente sono una decina le persone denunciate per aver utilizzato indebitamente il gasolio a prezzi agevolati che saranno sanzionati con una multa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro.

Ad alcuni di loro, inoltre, è stato ritirato il libretto riservato agli utenti motori agricoli. Il responsabile del deposito invece risponde della violazione dal Testo unico sulle accise.