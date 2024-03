Mafia a Bari, Gasparri contro Decaro: «Da lui solo inutili sceneggiate»

«Il paragone con Gomorra? Una cosa più ridicola che minacciosa, a fronte di una situazione che stiamo affrontando con il garantismo che caratterizza Forza Italia, ma non si può non andare a fondo, nessuno può essere immune»: a dirlo, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, oggi a Bari per una conferenza stampa insieme al viceministro Francesco Paolo Sisto. Inevitabile la risposta al sindaco Antonio Decaro, che all'indomani della nomina, da parte del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, della commissione d'accesso chiamata a valutare eventuali infiltrazioni mafiose al Comune, ha puntato l'indice contro il centrodestra accusando i vertici dei partiti di voler «truccare la partita delle Comunali, inquinando la campagna elettorale».

L'attacco di Gasparri

«Abbiamo visto una sceneggiata, "mi tolgo la fascia, mi rimetto la fascia", non è questo che serve ora» ha accusato l'azzurro, precisando che non era certo «offendere Bari» l'obiettivo del centrodestra, «ma riteniamo - ha proseguito - che questa vicenda della municipalizzata, da cui tutto parte, sia grave.

E riteniamo che siano state rivolte offese e contumelie al ministro Piantedosi, che non ha tessere di partito, è ministro dell'Interno dopo essere stato un prefetto apprezzatissimo. Non è né uno sprovveduto né è avventato, non prende decisioni politiche, anche in passato in situazioni analoghe non ha esitato, anche in Comuni governati dal centrodestra. Non è che se c'è un sindaco del Pd c'è l'immunità. Il collegamento di gestione tra Comune e azienda municipalizzata è totale».

Il viceministro

«Vogliamo chiarezza - ha detto Sisto - che si vada fino in fondo per capire cosa sia successo in questa città, e se qualcuno avrebbe potuto fare di più e non lo ha fatto. Noi siamo i baresi che difendono la città».