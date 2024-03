Restano ai domiciliari Maria Carmen Lorusso e il padre, l’oncologo Vito Lorusso, coinvolti nella maxi inchiesta sul presunto voto di scambio politico mafioso a Bari. Il tribunale del Riesame ha rigettato l’appello proposto dal legale dei due indagati, l’avvocato Luca Castellaneta.

I magistrati, che nella precedente udienza avevano sostenuto la necessità che l’ormai ex consigliera resti ai domiciliari per la possibilità di avere contatti in vista delle prossime elezioni, si prendono 45 giorni per motivare il rigetto sull'unica questione della attualità dell'esigenza del pericolo di reiterazione. Trattandosi di un fatto, ipotizzato come reato, commesso il 26/5/19.

APPROFONDIMENTI BARI Mafia a Bari, caso Amtab: altri documenti trasmessi in Procura, i fari della commissione

L'INCHIESTA Mafia a Bari, l'intercettazione: «Decaro non dà niente...Sono quelli che stanno dando un sacco di soldi» VIDEO Caso Bari, il sindaco Decaro alla manifestazione di Roma

L'EDITORIALE Il caso Bari e l'ispezione antimafia/ L'opzione legittima di una legge da rivedere

BARI Il sindaco Decaro a Roma sfila per la manifestazione contro le mafie. Don Ciotti: «Siamo indignati»



L’oncologo Vito Lorusso è coinvolto in un’altra inchiesta sul presunto furto di farmaci dall’ospedale oncologico: per lui ieri è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio.