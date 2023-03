Incidente stradale sulla provinciale: motociclista muore dopo uno schianto contro un'auto

Ancora sangue e morte sulle strade del barese e ancora una volta è la provinciale che collega Adelfia a Rutigliano ad essere teatro di un tragico incidente dove a perdere la vita in uno schianto tra la sua moto e un'auto è stato il 53enne Nicola Lamacchia di Adelfia. Il centauro era in sella alla sua potente due ruote quando avrebbe tentato un sorpasso ad un’auto tentando di rientrare in corsia mentre un altro mezzo sopraggiungeva dal lato opposto. Ma la manovra non è riuscita ad evitare l'impatto che è stato violentissimo.

Macchia, dopo il terribile urto, è stato sbalzato in un terreno circostante morendo sul colpo, mentre la motocicletta è finita in un vigneto. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 53enne. Illeso il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro. I carabinieri e la Polizia Locale di Adelfia si sono occupati dei rilievi di rito.