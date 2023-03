Un altro incidente in moto: centauro sbanda e finisce nei campi, rischiando di precipitare nel canale

Perde il controllo della moto e finisce oltre il guardrail, rischiando di precipitare nel canale che collega il depuratore al mare. L'incidente è accaduto intorno alle 18.30 di oggi a Ugento, sulla provinciale che collega Torre San Giovanni a Felline. Ferito il centauro.

Il giovane era alla guida della sua moto Yamaha quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza del bivio per Alliste e Felline, in corrispondenza di una curva, ha perso il controllo del mezzo, ha urtato contro il guardrail ed è andato a finire nella campagna a ridosso della strada. Ancora pochi metri e sarebbe precipitato nel canale di collegamento del depuratore.

I soccorsi

I primi a raggiungere il luogo dell'incidente sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, che si stavano dirigendo a Torre San Giovanni per un altro intervento e si sono fermati per verificare l'accaduto e per gestire la viabilità in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il motociclista è poi stato soccorso dal personale del 118, che per tirarlo fuori dal terreno ha dovuto utilizzare una barella spinale. Era cosciente, ma ha riportato diversi traumi, in particolar modo agli arti inferiori.