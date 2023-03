Morto sulla litoranea, la tragedia in moto: dopo lo schianto il mezzo prende fuoco, vittima un giovane di 22 anni

Grave incidente stradale lungo la litoranea che collega Santa Caterina a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, attorno alle 15. Purtroppo si registra una vittima: un centauro è morto dopo essere stato sbalzato violentemente dal mezzo che nell'impatto con l'asfalto ha preso fuoco.

La vittima

La vittima è D.C., di 22 anni, di Monteroni.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118, prontamente allertati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.

per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenute le forze dell'ordine: stando ai primi riscontri non sarebbero state trovate tracce di altri mezzi, quindi prende corpo l'ipotesi che il centauro possa aver perso il controllo del mezzo e si sia andato a schiantare in maniera autonoma.