Incidente tra auto e moto: un altro centauro finisce in ospedale

Un altro incidente in moto, per fortuna senza gravi conseguenze per il centauro in sella, si è verificato sulla statale Maglie-Lecce, all’altezza dello svincolo per Castromediano/Cavallino. Il mezzo a due ruote condotto da un uomo, per cause ancora in corso di accertamento dagli agenti della polizia locale di Lecce intervenuti sul posto, avrebbe perso aderenza con l’asfalto finendo per tamponare violentemente un’autovettura.

La corsa in ospedale



In seguito allo scontro, il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediata è partita la richiesta di soccorsi. I sanitari del 118 intervenuti, dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno disposto il ricovero in codice giallo all’ospedale di Scorrano.