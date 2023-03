Incidente stradale: perde il controllo della moto e precipita sull'asfalto. Muore militare della Marina

Un uomo di 42 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Manduria, in provincia di Taranto. La vittima, si tratta di Nazareno Gennari, manduriano militare della Marina Militare che prestava servizio nella base di Grottaglie, era a bordo della sua moto quando, stando ad una primissima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando sul selcato. Nel tremendo urto con l'asfalto il motociclista ha riportato traumi che non gli hanno dato scampo.

L'incidente

Il terribile incidente è avvenuto nella serata di sabato in viale Aldo Moro, alla periferia del centro abitato della cittadina messapica. Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e dopo l'urto sarebbe scivolato per diversi metri sull'asfalto prima di terminare sotto una vettura in sosta.

I soccorsi

Sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie del commissariato di Polizia. Il malcapitato è stato soccorso e condotto d'urgenza nell'ospedale Giannuzzi di Manduria. Purtroppo, però, vani si sono rivelati gli sforzi dei medici per salvare il 42enne che è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio.