Incidente sul lavoro, operaio cade mentre realizza un muro nell'impianto di depurazione: ferito

È ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, a Molfetta, l'operaio 45enne rimasto ferito dopo essere caduto mentre era intento nella costruzione di un muretto in cemento nelle immediate vicinanze dell’impianto di depurazione di Giovinazzo, dove - a quanto è dato sapere - stava svolgendo dei lavori.

Cosa è successo

Tutto è successo nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, nell’agro cittadino, in località lama Caolina, quando l'uomo, residente a Gioia del Colle, è caduto a terra, battendo la testa.

La prima sensazione era che potesse essere precipitato dall’alto. In realtà, sembra che fosse intento nella realizzazione del muretto, quando è avvenuta la caduta, molto probabilmente per un piede posto in fallo. Sul posto sono stati chiamati immediatamente gli operatori sanitari del 118.

Questi ultimi hanno trasportato il paziente presso l’ospedale don Tonino Bello in codice rosso, ma qui, nonostante i medici della struttura sanitaria abbiano constatato da subito il quadro clinico piuttosto complesso, è stato scongiurato il peggio: l’uomo, infatti, si trova ricoverato in prognosi riservata, ma c'è cauto ottimismo e non rischia la vita. Sul luogo del grave infortunio sul lavoro, sono accorsi i carabinieri della Stazione cittadina, assieme ai militari della Compagnia di Molfetta, i quali hanno provveduto ai rilievi del caso e agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro al fine di individuare eventuali responsabilità.