Incidente in moto dopo il lavoro: muore in ospedale un radiologo di 42 anni

Un incidente stradale sulla statale 16, avvenuto ieri intorno alle 15 all'altezza dell'uscita per Corigliano, è costato la vita al 42enne Leonardo Pulimeno, di Corigliano, morto dopo il ricovero in ospedale. L'uomo, tecnico radiologo all'ospedale di Tricase, era di rientro a casa con la moto dopo aver concluso il turno di lavoro.

Ha perso il controllo della moto

Durante il tragitto, per cause in fase di accertamento dagli agenti di polizia locale, il 42enne avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Un impatto violento. L'uomo, rimasto ferito, è stato soccorso da alcuni automobilisti in transito, che hanno poi allertato i sanitari del 118. I medici intervenuti, constatata la gravità delle ferite, hanno disposto il ricovero del 42enne con codice rosso nel nosocomio di Scorrano. In ospedale però le condizioni di salute dell'uomo sono precipitate. Uno shock emorragico durante la tac sarebbe la causa della morte di Pulimeno.

Le indagini



Ai vigili di Corigliano il compito di far luce su dinamica e responsabilità dell'incidente stradale dal tragico epilogo. I funerali si terranno oggi alle 17 a Corigliano.