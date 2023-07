Fuga in Puglia per Chiara Ferragni: sarà alla sfilata di Dolce&Gabbana

Ci sarà anche Chiara Ferragni alla sfilata di Dolce&Gabbana in programma per questa sera ad Alberobello. Ad annunciarlo è la stessa influencer che su Instagram ha postato una serie di storie che annunciano il suo abbandono della vacanza sul Lago di Como per sbarcare in Puglia, dove il suo paesaggio è immediatamente mutato. Non più lago e montagne verdi ma pony e asinelli in masseria.

Nelle stories Ferragni definisce la Puglia tra i suoi «posti preferiti al mondo» e non poteva mancare nella settimana più glamour dell'estate. Anche se la sua sarà una toccata e fuga di sole 24 ore per poi tornare a Milano.