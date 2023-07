«Welcome to Dolce&Gabbana Puglia. Sole, mare, vento». La serata di venerdì, che ha dato il via alle danze - è proprio il caso di dirlo - del grande evento di Dolce&Gabbana in Puglia, si è aperta così. Con le parole di Helen Mirren, ormai salentina d’adozione, già premio Oscar. L’attrice ha parlato dal palco di Borgo Egnazia, tra le luminarie, gli ulivi. È l’alta moda che sceglie ancora una volta la Puglia. Scenario naturale mozzafiato, quasi passerella d’obbligo, per mettere in mostra abiti, gioielli, stile. Le centinaia di migliaia di visualizzazioni delle sfilate sono il biglietto da visita di un territorio che - soprattutto per la Valle d’Itria - punta sul luxury, strizzando l’occhio sempre e comunque al senso di identità. E infatti venerdì sera nel party inaugurale di Borgo Egnazia la protagonista assoluta, in termini musicali, è stata la pizzica. Ballata anche dagli ospiti. Da parte dell’organizzazione resta il massimo riserbo su chi ci sarà. Sul palco per il cocktail di benvenuto, intanto, c’era Blanco, vincitore di Sanremo l’anno scorso. E con lui Diana Ross. Helen Mirren ha fatto gli onori di casa. Tra gli altri ospiti della prima serata la modella Alessandra Ambrosio, Leonie Hanne, il popolarissimo sui social Lucien Laviscount, Michelle Salas, Pelayo Diaz Zapico.

E la calata dei vip non si arresta. Anche perché da stasera si fa sul serio. Ieri a Masseria Pettolecchia, in territorio di Fasano, è stata presentata la linea dell’Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana. I due stilisti, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, sono già in Puglia. E ci sono entrambi, così come era facile immaginare. Ieri l’alta gioielleria ha sfilato tra gli ulivi della bellissima masseria. Un luogo presentato sui canali social del brand italiano come uno dei «più caratteristici della zona». Tra gli ulivi il rimando più chiaro è stato all’oro. Quello dei gioielli, ma anche quello liquido. L’oro di Puglia, l’olio extravergine d’oliva. Portato tra i temi del discorso inaugurale anche da Mirren, che ha lanciato la propria campagna per la difesa degli ulivi dalla xylella fastidiosa. Dal paesaggio siciliano (l’ultimo grande evento si era tenuto a Siracusa) a quello pugliese, nelle loro creazioni D&G da sempre omaggiano i monumenti naturali dei territori. Anche l’ultima collezione ha confermato questa scelta di stile, con una parure - collana, anello e orecchini - dedicata agli ulivi di Puglia, giganti feriti di una terra che, oggi, sogna di reinventarsi, lasciandosi alla spalle il dramma xylella. Gioielli in mostra, a passo lento, con tratti di musica quasi tribale. Così come fu per Dior e per Gucci, anche Dolce&Gabbana punta sul forte senso identitario della Puglia. Da ricordare, per i presenti (gli altri potranno ammirare l’evento oggi tramite alcuni video che saranno postati sui social dal brand), la sfilata con i modelli che scendevano dalle scale delle masserie brillantemente recuperate da Pettolecchia. Parte da qui l’idea di mettere in mostra i propri gioielli. Letteralmente.

Il toto-nomi

E questa sera si terrà ad Alberobello la sfilata di Alta Moda, tra i trulli. I modelli sfileranno tra i vicoli del centro storico, con il paesaggio patrimonio Unesco a fare da sfondo. Una rivista americana, appena qualche giorno fa, ha inserito lo scenario naturale di Alberobello tra le dieci strade più belle del mondo. Alle 20 inizierà l’evento, i modelli arriveranno poi in largo Martellotta, dove è allestita, già pronta da ieri sera, una tribuna sulla quale saranno seduti circa 600 ospiti. E impazza il toto nomi. Secondo qualcuno ci sarà Erling Haaland, vincitore della Champions League con il Manchester City. Sarebbe stato invitato dai due stilisti. Così come Jennifer Audrey Coolidge, che potrebbe già essere in Puglia. Sugli ospiti, anche su coloro che già ci sono, non vi sono certezze. I nomi più gettonati: Can Yaman, le sorelle Kardashian e probabilmente anche Sharon Stone.

Domani sera, invece, toccherà a Ostuni ospitare la sfilata dell’Alta Sartoria. E lunedì sera la festa celebrativa del grande evento alla Masseria San Domenico di Savelletri. L’impatto di Dolce&Gabbana con la Puglia è simile a quello che aveva avuto, tre anni fa, Dior. In quel caso la sfilata della maison, diretta dalla salentina Maria Grazia Chiuri, mise al centro le luminarie, sempre più parte integrante del senso d’identità pugliese, nello scenario di Piazza Duomo a Lecce. Un anno fa Gucci presentò la propria collezione a Castel del Monte. È la Puglia che diventa facilmente teatro per le sfilate di alta moda. «Coltiviamo la nostra bellezza perché è la nostra ricchezza più importante», ha detto ieri a proposito il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il tutto mentre interi territori hanno riconvertito il proprio turismo verso il luxury: masserie di lusso (da 40mila euro a settimana, talvolta), posti estremamente riservati, alta cucina. E il proliferare di aerei privati che atterrano tra Bari e Brindisi (mai così tanti come negli ultimi due mesi). Segno di una regione che da qualche anno ha sposato il concetto della promozione, turistica e territoriale, tramite l’alta moda, i grandi eventi. Di Dolce&Gabbana resterà la meraviglia di chi assisterà alla sfilata (oggi e domani maxi schermo ad Alberobello e Ostuni, alla portata di tutti), ma anche il bagaglio esperienziale di un territorio che è tornato a essere per qualche giorno il centro della moda mondiale. Senza mai dimenticare che l’oro è giallo come l’olio extravergine d’oliva, che le foglie d’ulivo possono essere incastonate in opere d’alta gioielleria e che una masseria può diventare una passerella meravigliosa. Così Dolce&Gabbana ha regalato un altro sogno alla Puglia.