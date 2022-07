Perde il controllo della moto e si schianta contro un muretto: muore a 20 anni

Ancora un drammatico incidente lungo le strade di Puglia: un giovane di 20 anni, Giovanni Perrone, grande sportivo con la passione per l’atletica, originario di Santeramo, avrebbe perso il controllo della sua moto andando a schiantarsi contro un muretto. L'incidente è accaduto questa mattina, intorno alle 10, appena fuori Laterza, in provincia di Taranto, lungo la strada che conduce a Ginosa. Il 20enne era probabilmente diretto verso il mare: inutili i soccorsi del personale del 118, allertato dai passanti. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, che si sono occupati dei rilievi.

Il ritratto

Giovanni aveva vinto nel 2017 la medaglia di bronzo nei 2.000 metri ai campionati italiani cadetti, onorando la maglia pugliese. I campionati italiani individuali e per regioni della categoria cadetti si sono svolti ad ottobre a Cles in Trentino nella splendida Val di Non. Il giovane murgiano concluse in bellezza la stagione agonistica, arrivando terzo, sui duemila, dietro due atleti lombardi in una gara in cui ha saputo gestire le energie disponibili e distribuirle durante il percorso in modo corretto riuscendo cosi a stabilire il suo nuovo personal best in 5’56’’04 e portandosi a casa il terzo gradino del podio.

Il cordoglio

«Apprendo con grande dolore della tragica perdita che ha colpito questa mattina la nostra comunità che vede ancora una volta una giovane vita improvvisamente spezzata a causa di un incidente stradale. Non ci sono parole adeguate per definire l'incredulità, lo sgomento, la rabbia che proviamo dinanzi a tali tragedie» scrive Vincenzo Casone, sindaco di Santeramo. «Alla famiglia, agli amici, alla comunità sportiva cui apparteneva, giungano i sentimenti del più vivo cordoglio mio personale, dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale e dell'intera comunità santermana che rappresento».