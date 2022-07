L'auto va fuori strada in curva, muore un uomo. Grave la moglie

Un uomo di 69 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi in seguito a un incidente che si è verificato sulla strada provinciale che da Carovigno porta a Serranova. L'uomo viaggiava insieme alla moglie, quando, intorno alle 14, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto all'altezza di una curva ed è finito fuori strada. Per lui non c'è stato nulla da fare, mentre la moglie è stata soccorsa e portata in ospedale.

Lo schianto

L'incidente è avvenuto in un punto in cui in passato si sono verificati altri episodi simili. L'auto, dopo essere uscita fuori strada, si è ribaltata, non lasciando scampo al conducente. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale di Carovigno, anche le ambulanze del 118: i sanitari hanno soccorso la donna, gravemente ferita, e l'hanno trasportata in codice rosso in ospedale.