Incidente mortale sulla Maglie-Collepasso: un'altra vittima

Un altro incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata sulle strade del Salento. Lo scontro frontale è avvenuto attorno alle 11.30 sulla strada provinciale che collega Maglie a Collepasso. Un'auto, una Renault 5, per motivi ancora tutti da ricostruire, si è schiantata contro un furgone.

L'impatto è stato tremendo. Per Giuseppe Giannaccari, 59enne di Maglie, ex meccanico da poco in pensione, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto i vigili del fuoco per liberare la strada e per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere e le forze dell'ordine per i rilievi.