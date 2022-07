Camion si ribalta e prende fuoco: paura nella notte sulla Statale

Paura sulla Lecce - Brindisi, nella notte, per un camion ribaltato che ha preso fuoco: intorno alle 3 i vigili del fuoco di Lecce, unitamente ad un mezzo di supporto con autobotte, sono intervenuti sulla 613 direzione Lecce all'altezza dello svincolo per Trepuzzi per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava carne.

Lievi ferite per il conducente



Giunti sul posto c'era un camion, uscito di strada, parzialmente capottato, in fiamme. I vigili del fuoco hanno immediatamente accertato che all’interno del mezzo non vi fosse nessuno quindi hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona operazioni. Il conducente ha riportato lievi ferite.