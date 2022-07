Incidente tra auto e moto all'incrocio, motociclista in ospedale in codice rosso

Auto contro moto sulla strada per il mare. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale che collega Presicce-Acquarica a Lido Marini. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in “codice rosso”.

Lo schianto all'incrocio

Lo schianto è avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, all’incrocio con la strada provinciale Ugento-Salve. Il giovane alla guida della moto, in seguito all’impatto con la vettura (una Hyundai i30 con a bordo una coppia di turisti stranieri) è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è stato soccorso dal personale del 118, per poi essere trasferito al pronto soccorso del “Cardinale Panico” di Tricase.

APPROFONDIMENTI LA DISAVVENTURA Camion perde carico di pomodori, gli automobilisti si fermano per... L'INCIDENTE Incidente mortale sulla Maglie-Collepasso: un'altra vittima TREPUZZI Camion si ribalta e prende fuoco: paura sulla Statale. Brindisi-Lecce... NEL TARANTINO Incidente sulla Statale, moto contro guardrail: perde la vita un...

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri delle stazioni di Castrignano e Gagliano del Capo, mentre gli agenti della polizia locale di Presicce-Acquarica si sono occupati della viabilità.