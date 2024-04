Una nuova domenica di bel tempo a Bari prima della prevista ondata di abbassamento della temperatura che dovrebbe arrivare martedì. Per oggi e domani sono previsti picchi massimi di 30 gradi, e con queste temperature sono tanti i baresi e i turisti che sceglieranno di passare la domenica al mare. Tra le più gettonate le spiagge comunali cittadine di Pane e Pomodoro e Torre Quetta. E proprio a Torre Quetta, dopo la festa di inaugurazione di domenica scorsa si continua con gli eventi per tutti i gusti dal nome evocativo “SundayQuett”.

La festa in riva al mare



«A grande richiesta la direzione di Torre Quetta ha deciso di replicare con una seconda, grande festa – scrivono i gestori della spiaggia - complici le temperature miti che ci accompagneranno anche per questo weekend di aprile». Tutti i chioschi, ormai a pieno ritmo, saranno aperti e pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno passare una domenica all’insegna del divertimento, della buona musica e del buon cibo. Ci saranno diversi eventi a partire dall’aperitivo mattutino a quello pomeridiano. E si proseguirà fino a sera «per una domenica dedicata alla spensieratezza in riva al nostro mare». Dalle 11 si darà il via con la Parata Mascotte: un gruppo di mascotte saranno presenti per tutta la giornata su tutta la passeggiata per fare foto con i più piccoli. Alle 12 si parte con il concerto dei The Good Ole Boys ed in zona nord ci sarà un rock and roll party dal vivo. In zona centrale invece spazio a CC’s live band, ed in zona sud Dj set con animazione. Dalle ore 15, infine, iniziano nella zona centrale i Dj set.

La gara podistica



La giornata a Bari inizia presto con la ViviCittà, la gara podistica che parte da parco Due Giugno e dopo un percorso (competitivo e no) ritorna al punto di partenza dopo aver fatto il giro della città, passando per il lungomare. La corsa quest’anno va a braccetto con la Running Heart, la corsa del cuore, e per questo in questo fine settimana è stato possibile e lo è ancora oggi effettuare gratuitamente elettrocardiogramma e misurazione della glicemia all’interno del Villaggio della Prevenzione (presente nel Vivicittà Village). Oltre alla dieci chilometri, per chi vuole solo divertirsi c’è la possibilità di effettuare una passeggiata ludico motoria di soli quattro chilometri. La storica manifestazione podistica, lo ricordiamo, è organizzata da Uisp Bari e da Password. Una gara importante che a Bari ha visto vincere atleti del calibro di Antonio Erotavo e Giacomo Leone e che, soprattutto, farà trascorrere a tutte e a tutti una giornata all’insegna dello sport, della tutela dell’ambiente e della cura della salute. Per chi vuole passare la domenica all’insegna della cultura non mancano di certo le occasioni. Prima di tutto ricordiamo la possibilità, questa mattina, dalle 9.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 13) è possibile visitare il Museo Civico dove è in corso in questi giorni la mostra storica “Ieri, oggi e domani”, un viaggio nel Gran Premio di Bari, primo circuito cittadino del dopoguerra che ospitò i più famosi assi del volante dell’epoca: Varzi, Farina, Nuvolari, Fangio, Ascari, Landi, Gonzalez, Taruffi e due giovanissimi piloti, Stirling Moss e Maria Teresa De Filippis. Dalle 9 alle 13 sarà invece aperta la Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto. Stesso orario per il Museo Archeologico di Santa Scolastica. In entrambi i luoghi, fino al 31 maggio, è possibile ammirare l’esposizione Enzo Guaricci “Natura Scultura”, retrospettiva che ricostruisce, con circa cinquanta opere, oltre mezzo secolo di attività artistica vissuta tra la Puglia e le città di Firenze e Roma. Ancora in corso, in quanto prorogata fino al 12 maggio, anche la mostra Elliott Erwitt-Icons, al teatro Margherita. Quest’oggi è possibile visitarla dalle 10 alle 21.

