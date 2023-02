Controlli contro la movida selvaggia, bevande alcoliche servite a minorenne: sequestri e sanzioni

Bevande alcoliche servite a minori e in orari vietati. Nell'ultimo fine settimana, la Polizia Locale di Bari ha effettuato controlli mirati a verificare il rispetto delle norme e particolare attenzione è stata prestata alla verifica delle norme nazionali sulla vendita di alcol, soprattutto ai minorenni.

Nella serata della finale del festival sanremese gli agenti hanno contestato al dipendente di un locale della movida umbertina la vendita di una bevanda alcolica effettuata ad un 17enne e, per giunta, dopo le tre.

I controlli

Nella notte di sabato, alle ore una e trenta circa, è stato ispezionato un pubblico esercizio in cui gli agenti della squadra specialistica intervenuti hanno verificato che era in corso una serata danzante, con pagamento del biglietto, in un ambiente dedicato a sala da ballo. Al titolare del pubblico esercizio è stato contestato il mancato possesso del necessario titolo per esercitare l'attività di pubblico spettacolo in essere, oltre che l'assenza del titolo sull'agibilità dei luoghi: non essendo un locale di pubblico spettacolo, al titolare del pubblico esercizio è stata contestata la diffusione di musica, vietata dal DSC dopo le ore 24.

Al titolare del pubblico esercizio sono state contestate due violazioni: la prima con la sanzione amministrativa di 333 euro per aver venduto una birra al minorenne; la seconda, che prevede la sanzione amministrativa di 6.666,00 euro per aver venduto bevande alcoliche nella fascia vietata dalla 3 alle 6: nel caso di ripetizione nel biennio, la norma prevede la sospensione dell'autorizzazione da 7 a 30 giorni.