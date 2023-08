Controlli straordinari tra Gallipoli e Porto Cesareo: lesioni personali, droga e furti, scattano le denunce

Continuano i controlli dei Carabinieri in particolare nel fine settimana nelle località turistiche più gettonate come Porto Cesareo e Gallipoli per garantire un’estate sicura.

Il bilancio: alcol e droga alla guida

Cinque persone sono state denunciate perché sorprese alla guida con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia ed un sesto invece sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Arresti per droga a Squinzano

Due persone sono state arrestate a Squinzano in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel corso di una perquisizione sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e circa 1.400 euro in banconote di piccolo taglio.

Altre otto persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Lesioni e furti: 5 denunce a Gallipoli

Una persona è stata denunciata per evasione mentre una donna ha rimediato una denuncia per lesioni personali colpose perché mentre era sul balcone di una casa a Baia Verde ha lanciato una bottiglia di acqua ad un amico, ma ha colpito una passante, la quale riportava una lesione giudicata guaribile in tre giorni dai medici del Pronto Soccorso.

Un pensionato è stato denunciato poiché in Gallipoli, località Baia Verde, è stato trovato in possesso di arma da punta e taglio di costruzione artigianale con cui aveva minacciato per futili motivi due persone.

Inoltre sono stati denunciati in stato di libertà due persone resisi responsabili del furto aggravato di altrettante collanine d’oro strappate dal collo di due soggetti all’interno di una nota discoteca durante un momento di distrazione degli stessi.

Controlli negli esercizi pubblici a Porto Cesareo

Nel corso dell’attività inoltre, sono stati raccolti inconfutabili elementi di reità sul conto di un 68enne in ordine incendio appiccato, lo scorso 17 luglio, a circa 1000 mq di sottobosco di una pineta ubicata a Porto Cesareo. Sempre nello stesso centro è stato sanzionato amministrativamente il titolare di un esercizio commerciale per la mancata applicazione delle procedure previste da manuale di autocontrollo HACCP e il non corretto stoccaggio di alimenti e bevande. Sono stati effettuati altresì controlli a 3 esercizi pubblici; 86 veicoli e identificate 97 persone; elevate 22 contravvenzioni al cds, ritirate 3 patenti di guida e sottoposto a sequestrato amministrativo 2 veicoli. Comminate sanzioni amministrative per € 2000,00 mentre a Gallipoli sono stati identificati oltre 360 soggetti, controllati 160 veicoli ed elevate numerose sanzioni al codice della strada per complessivi euro 1.560,00.