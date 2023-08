Schianto sulla Salina, due ventenni in gravi condizioni

Due ragazzi di vent'anni in gravi condizioni in ospedale a Taranto e un terzo ferito ricoverato. Questo il bilanco del terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla strada della "Salina", il lungo rettilineo che collega la strada che conduce a San Giorgio Jonico alla frazione tarantina di Talsano. Nello schianto sono rimaste coinvolte la Peugeot 107 sulla quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza di vent'anni e una Renault che proveniva in direzione opposta, guidata da un uomo di 34 anni. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le volanti della Polizia.

L'incidente

Stando ad una primissima ricostruzione, la Peugeot stava effettuando una manovra quando dalla direzione opposta è sopraggiunta la Renault il cui conducente non ha potuto evitare l'impatto.

Lo scontro è stato violentissimo e i tre feriti sono rimastri intrappolati nelle lamiere contorte delle vetture. Sono stati gli automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e a chiedere i soccorsi.

I soccorsi

Sul luodo dell'incidente sono immediatamente arrivate le volanti della Polizia e gli equipaggi dei Vigili del Fuoco, oltre alle ambulanze del 118. Sono stati proprio i pompieri a estrarre i feriti dalle carcasse delle vetture ridotte a dei rottami. I due ragazzi di vent'anni sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata, dove sono stati ricoverati in gravi condizioni. In ospedale è stato ricoverato anche il conducente dell'altra vettura.