Tamponamento in autostrada: morto l'avvocato Nardelli

Si registra un morto in seguito ad un incidente avvenuto lungo l'autostrada A14 a pochi chilometri da Foggia in direzione sud.

Il tamponamento

Un autoarticolato per cause in corso di accertamento avrebbe tamponato violentemente contro l'autovettura guidata dalla vittima. Si tratta dell'avvocato Ciro Nardelli, 66 anni, di San Severo. Sul posto polizia stradale e personale del 118, ma è stato inutile ogni tentativo di rianimare l'uomo.

Il cordoglio

"L’avvocatura foggiana ha subito un gravissimo lutto. Ci ha lasciati Ciro Nardelli, un collega carissimo, un uomo perbene e preparato, sempre gentile, sempre disponibile, sempre pronto ad un confronto. Ci mancherà tanto", il commento di Gianluca Ursitti, presidente dell'Ordine degli avvocati di Foggia.

"Non è senza significato che Ciro ci sia stato portato via mentre adempiva al proprio mandato difensivo.

Aalla famiglia il nostro più sincero ed affettuoso cordoglio", il messaggio dei soci della Camera Penale di Capitanata.

"Oggi piangiamo tutti la scomparsa del Collega Ciro Nardelli. Possiamo solo ricordarlo per la sua immensa professionalità e massima disponibilità verso i Colleghi", scrive l'Associazione Difensori d’Ufficio - Sezione di Foggia