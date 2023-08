Alcol per un minore di sedici anni: licenza sospesa due settimane per il locale in Salento

Un verbale da 660 euro e la sospensione dell'attività per 15 giorni per aver venduto dell'alcol a due minorenni, uno dei quali anche under 16. Per questo è stato multato il titolare di un locale di Otranto, in provincia di Lecce.

On the road

Lo hanno accertato i carabinieri impegnati nella operazione denominata 'On the road' che ha previsto l'intensificazione dei controlli nei luoghi della movida salentina nei giorni a cavallo di Ferragosto. Per il responsabile del locale non era la prima multa del genere e per questo è stata predisposta anche la sospensione dell'attività per 15 giorni. Sempre nell'ambito dei controlli, quattro persone sono state arrestate e altrettante denunciate per spaccio di sostanza stupefacente perché trovate in possesso di un ingente quantitativo di dosi di ecstasy, cocaina, hashish e ketamina. Arresti e denunce sono stati eseguiti nelle zone costiere tra Otranto e Santa Cesarea Terme; la droga è stata sequestrata.