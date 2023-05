Caro-affitti, l'annuncio sui social della neolaureata pugliese: “Cercasi casa disperatamente, rene non in vendita, ma condivido il pacco da giù”

Lei è una 24enne pugliese, una giovane neolaureata di Molfetta, in provincia di Bari. Una ragazza come tante o forse no. Già perché la sua è una storia particolare, in un periodo nero per la questione del caro affitti agli studenti. Tutto è nato da un'ìdea brillante, un post su una di quelle classiche pagine Facebook in cui si chiede disponibilità per una casa in affitto. Ma non a Bari, in cui la situazione non è comunque delle più rosee, viste le proteste degli studenti nei giorni scorsi, ma a Milano, che da anni ormai vive in una situazione di far west tra prezzi altissimi per piccoli stambugi.

Il post creativo

E allora ecco che nella miriade di post di ragazzi e ragazze in cerca di affitti spunta il suo, colorato, fresco, pensato, ma soprattutto ironico. Una serie di case colorate su una strada, gli alberi e il cielo. L'annuncio è per una stanza singola a Milano in zona Loreto-Lambrate-Piola-Udine, di per sè un'impresa, ma quel che colpisce è l'interno del messaggio:«Sono molto simpatica, mi piace cucinare e condividerei tutti i "pacchi da giù" pieni di Puglia».

Insomma, tutte le carte pugliesi in regola per una nuova convivenza nella città meneghina.

Nota Bene

Un amo lanciato agli utenti nel gruppo sul famoso social network in attesa che qualche pesce abbocchi. Ma non è tutto. La ragazza aggiunge anche che la casa in affitto le servirà a partire da ottobre, quando comincerà uno dei master in "Business administration" alla RCS Business School di Milano.



Alla fine del post un nota bene frizzante: «NB: Non ho reni da vendere in quanto sono già senza pancreas». Un chiaro riferimento caustico alla situazione degli affitti troppo alti, che molto spesso fanno cambiare strada ai sogni di molti studenti della Puglia, in cerca di un futuro che sono costretti per questo a ripiegare su altro.

Le proteste

Nei giorni scorsi, a partire dai primi di maggio, migliaia di studenti universitari da Nord a Sud dell'Italia sono scesi in piazza con le tende per protestare contro il caro affitti. Un male che rende impossibile la vita degli studenti fuori sede. Le manifestazioni per il caro affitti si erano diffuse proprio da Milano, dal momento in cui una studentessa ha iniziato a campeggiare davanti al Politecnico. Una protesta che ha assunto i connotati nazionali, svelando e rivelando un malessere diffuso e mai curato, tra aguzzini e prezzi alle stelle.