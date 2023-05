Caro-affitti, Capone e Leo incontrano una delegazione degli studenti

Sul caro affitti denunciato dagli studenti universitari, in Puglia parte da Lecce il confronto con le associazioni studentesche voluto dalla presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, e l'assessore regionale all'Istruzione e all'Università, Sebastiano Leo.

Nel 2018 il costo di un stanza singola per le studentesse e gli studenti leccesi era pari a 186 euro al mese, oggi è di 240, hanno evidenziato i rappresentanti delle associazioni studentesche Udu e Link. «Sono 18mila - ha detto la presidente Capone - gli iscritti a UniSalento, il 69% risiede in provincia di Lecce. Se i costi degli affitti continueranno ad aumentare molti studenti saranno costretti a fare i pendolari e questo non solo a lungo andare rischia di essere pesante, anche a causa dell'attuale sistema di trasporti intercomunale, ma potrebbe addirittura scoraggiare le nostre ragazze e i nostri ragazzi a iscriversi all'Università, con gravi ripercussioni sull'economia e la crescita sociale dei nostri territori. La Puglia, con Adisu, è già avanti e tantissimo sta facendo con le risorse che ha a disposizione. Possiamo e dobbiamo lavorare ancora di più sull'integrazione. Solo attraverso l'integrazione tra settori si può trovare, infatti, una logica di migliore investimento. Ecco perché è fondamentale che si lavori a un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica».