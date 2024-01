Carnevale di Putignano, Amadeus e Giovanna Civitillo ospiti d'eccezione

Dal festival di Sanremo al Carnevale di Putignano. Saranno Amadeus e Giovanna Civitillo gli ospiti speciali, nonché testimonial, della 630esima edizione della kermesse, pronta ad entrare nel vivo con le sfilate dei carri allegorici, in programma il 4, l’11, il 13 e il 17 febbraio. Confermati, dunque, i rumors della vigilia, secondo cui il noto volto della televisione italiana avrebbe fatto parte del parterre di ospiti della manifestazione. Amadeus e Giovanna inaugureranno e seguiranno la sfilata del closing party di sabato 17 febbraio. A margine della stessa, toccherà al presentatore premiare i vincitori del concorso dei carri allegorici.

«Sarà un onore per noi»

«Amadeus ha scelto di rappresentare il nostro carnevale in occasione di questo importante anniversario, un grande onore per noi, per Putignano e per tutti gli amanti del Carnevale» ha commentato il presidente della Fondazione Carnevale Carmela Curci.