Otto officine abusive e un meccanico con il reddito di cittadinanza: sequestri e multe

I finanzieri della compagnia di Monopoli (Bari) hanno scoperto otto officine meccaniche abusive fra i Comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Castellana Grotte contestando ai titolari l'esercizio non autorizzato della professione e il mancato rispetto della normativa di settore, nonché delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Anche il reddito di cittadinanza

Uno dei proprietari delle officine abusive è risultato illecito percettore del reddito di cittadinanza e per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato all'Inps per la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

Le indagini sui social network

Le indagini sono state compiute anche attraverso la consultazione dei principali social network. Le violazioni riscontrate vanno dall'omessa iscrizione al registro delle imprese e alla mancata istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti, sanzionate con multe superiori a 45mila euro. I militari hanno sequestrato macchinari, utensili professionali, ponti sollevatori fissi, gru idrauliche, banchi da lavoro e anche una stazione per la saldatura ossiacetilenica, conservata e utilizzata nell'inosservanza delle basilari disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I sequestri

Nei casi più gravi è stato disposto il sequestro penale dell'intera area, in quanto assenti le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera e per lo scarico delle acque reflue industriali. Le indagini hanno inoltre permesso di individuare due lavoratori in nero. Sono in corso ulteriori approfondimenti sulle posizioni fiscali degli indagati per ricostruire i ricavi non dichiarati e l'imposta evasa, attraverso l'analisi della documentazione extracontabile reperita.