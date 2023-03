Paura sulla Statale: medico perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro lo spartitraffico. Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, sulla strada statale 274 Gallipoli-Leuca per un incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo “Li Sauli”, tra Taviano e Gallipoli. Alla guida dell'auto, una Mini Cooper, c'era un medico di 60 anni che proveniva da Lecce e stava viaggiando in direzione Santa Maria di Leuca. All'improvviso, l'auto si è schiantata contro il guardrail e poi contro lo spartitraffico, andando completamente distrutta nella parte anteriore.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Casarano, che hanno prestato soccorso al malcapitato. Fortunatamente, per l'uomo non ci sono state gravi conseguenze: solo alcune contusioni. Lo stesso conducente non ha ritenuto di essere trasferito in ospedale.

L'incidente non ha mancato di causare disagi al traffico lungo la statale in direzione sud. Sul posto, per i rilievi e per la gestione della viabilità, sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia.