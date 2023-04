Addio ai quattro giovanissimi morti nell'incidente: domani lutto cittadino per i funerali

Si svolgeranno domani, alle 16, in piazza XXVI maggio 1734, all'esterno della Basilica dei Santi medici di Bitonto (Ba) i funerali della 16enne Lucrezia Natale, della 20enne Floriana Fallacara, del 23enne Tommaso Ricci e del 24enne Alessandro Viesti, le quattro vittime dell’incidente avvenuto la sera del 25 aprile sulla strada provinciale 231, all’altezza di Modugno (Ba).

I corpi restituiti alle famiglie

I corpi delle vittime sono stati restituiti questa mattina alle famiglie, dopo l’ispezione cadaverica esterna e gli esami di routine. Il Comune, per la giornata di domani, proclamerà il lutto cittadino. I giovanissimi, che rientravano da una serata passata in un McDonald’s di Bari a bordo di una Opel Corsa, per cause ancora da accertare, hanno impattato contro una Renault Scenic, senza avere scampo. La coppia a bordo della Scenic è ancora ricoverata in prognosi riservata: la 19enne, dopo essere stata operata a femori e omero, all’ospedale “Di Venere” di Bari, al momento, ha “le funzioni vitali in fase di stabilizzazione”; il 20enne, al Policlinico di Bari, è ancora intubato, a causa del trauma complesso e delle fratture multiple riportate.

Il Consiglio comunale



Questa mattina, la massima assise cittadina, riunitasi per discutere di importanti punti all’ordine del giorno, ha sottolineato come si tratti di "quattro giovani vite spezzate in un modo che le nostre coscienze non possono sopportare". "La nostra vicinanza umana può lenire poco il dolore straziante delle perdite”, ha detto il presidente del consiglio comunale Domenico Pinto, che ha chiesto ai colleghi, in questa giornata, “un surplus di decoro, fatta salva la dialettica politica, per onorare la memoria dei nostri giovani, e di onorare il prezioso tempo che ci è dato vivere”.