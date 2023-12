Spari contro un furgone e una saracinesca di un locale: sequestrati i filmati delle telecamere

Almeno otto colpi sono stati esplosi in via Giovene a Bari, i proiettili sono stati trovati dalla Squadra mobile conficcati nel parabrezza di un furgoncino e contro la saracinesca di un locale. I fatti sarebbero accaduti domenica mattina - 3 dicembre - intorno alle 6, non è chiaro se si tratti di un atto intimidatorio, una “stesa” in stile Gomorra, oppure di un agguato fallito.

I colpi sono stati esplosi da una unica pistola. Sul posto anche la Scientifica, gli investigatori della Mobile, diretti da Filippo Portoghese, hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti in zone.